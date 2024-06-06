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Довбик рассказал, что испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине

Наши за границей
Обновлено

Все устают (с)

Довбик рассказал, что испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился, что со временем испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине

"Сейчас уже не спрашивают. В начале всегда спрашивали, а потом... Все устают.

Когда мы публикуем в историях в инстаграме об атаках россии, то они спрашивают, но это бывает очень редко".

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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okolegko (Київ)
06.06.2024 в 23:44
Ну так нагадуй їм. Ти там не лише для того, щоб бабло пиляти
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0
5
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Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
06.06.2024 в 23:44
Ну так нагадуй їм. Ти там не лише для того, щоб бабло пиляти
Ответить
0
5

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