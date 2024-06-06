Довбик рассказал, что испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине
Все устают (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился, что со временем испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине
"Сейчас уже не спрашивают. В начале всегда спрашивали, а потом... Все устают.
Когда мы публикуем в историях в инстаграме об атаках россии, то они спрашивают, но это бывает очень редко".
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Источник:УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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okolegko (Київ)
06.06.2024 в 23:44
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