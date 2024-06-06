Довбик рассказал, что испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился, что со временем испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине

"Сейчас уже не спрашивают. В начале всегда спрашивали, а потом... Все устают.

Когда мы публикуем в историях в инстаграме об атаках россии, то они спрашивают, но это бывает очень редко".