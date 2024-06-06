  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
В тренде

Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе

Наши за границей
Обновлено

Ювентус связался с окружением голкипера

Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может летом покинуть свой клуб.

Как сообщает Defensa Central, украинец заинтересовал "Ювентус". Представители туринского клуба связались с окружением голкипера и провели предварительные переговоры.

Итальянцы готовы предложить Андрею место в стартовом составе. Ожидается, что Лунин заменит Войцеха Щенсны, который собирается покинуть "Ювентус".

По теме
yellow-arrow
Агент Артема Довбика общается с итальянскими клубами
yellow-arrow
Довбик рассказал, что испанцы стали значительно меньше спрашивать его о войне в Украине
yellow-arrow
Европейский клуб откажется от выкупа игрока сборной Украины
Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Войцех Щенсны Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
07.06.2024 в 00:26
Класний варіант. Враховуючи консерватизм італійців і ювентуса зокрема, вони дуже рідко міняють голкіперів. Вони там роками можуть стояти. Тому якщо розраховують, потрібно йти. Всі ці астон вілли, ньюкасла і т.п. - це не серйозно. Сьогодні вони зверху, завтра впали. А юве завжди +- на вершині таблиці. І це бренд з історією, який правда трохи штормить. Але всеодно це краще за багато аналогічних
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Romerik (YNWA)
07.06.2024 в 00:26
Класний варіант. Враховуючи консерватизм італійців і ювентуса зокрема, вони дуже рідко міняють голкіперів. Вони там роками можуть стояти. Тому якщо розраховують, потрібно йти. Всі ці астон вілли, ньюкасла і т.п. - це не серйозно. Сьогодні вони зверху, завтра впали. А юве завжди +- на вершині таблиці. І це бренд з історією, який правда трохи штормить. Але всеодно це краще за багато аналогічних
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 23:48
Чудовий варіант !
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости