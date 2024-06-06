Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
Ювентус связался с окружением голкипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может летом покинуть свой клуб.
Как сообщает Defensa Central, украинец заинтересовал "Ювентус". Представители туринского клуба связались с окружением голкипера и провели предварительные переговоры.
Итальянцы готовы предложить Андрею место в стартовом составе. Ожидается, что Лунин заменит Войцеха Щенсны, который собирается покинуть "Ювентус".
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Екатерина Власова
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Romerik (YNWA)
07.06.2024 в 00:26
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