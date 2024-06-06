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Агент Артема Довбика общается с итальянскими клубами

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Это подтвердил игрок

Агент Артема Довбика общается с итальянскими клубами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик намекнул на возможный переход в итальянский клуб.

"Знаю, что Алексей Люндовский (агент игрока) общается с итальянскими клубами, да?", - спросил журналист Довбика.

"Общаемся", - ответил футболист.

Напомним, что украинский форвард "Жироны" стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

В прошлом сезоне Артем сыграл в 41 матче, в которых забил 25 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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