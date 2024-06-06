Агент Артема Довбика общается с итальянскими клубами

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик намекнул на возможный переход в итальянский клуб.

"Знаю, что Алексей Люндовский (агент игрока) общается с итальянскими клубами, да?", - спросил журналист Довбика. "Общаемся", - ответил футболист.

Напомним, что украинский форвард "Жироны" стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

В прошлом сезоне Артем сыграл в 41 матче, в которых забил 25 голов и отдал 10 ассистов.