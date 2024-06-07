Шевченко выбрал 11 лучших футболистов Милана, с которыми играл в команде

Бывший нападающий "россонери" сформировал сильнейший состав из игроков, с которыми пересекался во время выступлений в коллективе.

Экс-форвард сборной Украины сделал следующий выбор: Дида, Тассотти, Неста, Мальдини, Серджинио, Гаттузо, Зеедорф, Пирло, Кака, Бобан, Индзаги. На позицию форварда Андрею Николаевичу предлагали выбрать себя, но он пошутил, что был бы президентом.

В качестве главного тренера Шевченко предпочел Карло Анчелотти.