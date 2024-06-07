Шевченко выбрал 11 лучших футболистов Милана, с которыми играл в команде
Президент УАФ принял участие в рубрике от Gazzetta dello Sport
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший нападающий "россонери" сформировал сильнейший состав из игроков, с которыми пересекался во время выступлений в коллективе.
Экс-форвард сборной Украины сделал следующий выбор: Дида, Тассотти, Неста, Мальдини, Серджинио, Гаттузо, Зеедорф, Пирло, Кака, Бобан, Индзаги. На позицию форварда Андрею Николаевичу предлагали выбрать себя, но он пошутил, что был бы президентом.
В качестве главного тренера Шевченко предпочел Карло Анчелотти.
@lagazzettadellosport La Top XI del Milan di Andriy Shevchenko ????????⚫️ #gazzetta #tiktokcalcio #calcio #milan #acmilan ♬ suono originale - La Gazzetta dello Sport ????
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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