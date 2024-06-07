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Шевченко назвал игроков сборной Украины, которые могли бы усилить Милан

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Выбрал трех исполнителей

Шевченко назвал игроков сборной Украины, которые могли бы усилить Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, кого из украинцев посоветовал бы подписать своему бывшему клубу - "Милану".

"Многих. Виктора Цыганкова, Михаила Мудрика, Артема Довбика", - сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что летом клуб покинул форвард Оливье Жиру и теперь "россонери" ищут усиление в линию атаки.

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Андрей Шевченко Милан Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик УАФ
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Источник:
TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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