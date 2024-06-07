Довбик: Лунин не виноват в четырех пропущенных голах от Серлота. Там был другой преступник – Милитао
Норвежец до последнего боролся с Артемом за трофей лучшего бомбардира чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вспомнил матч Ла Лиги "Вильярреал" – "Реал" (4:4), в котором Андрей Лунин пропустил 4 гола от Александера Серлота. Покер норвежца позволил ему до последнего тура конкурировать с Артемом за трофей Пичичи.
– Что ты сказал Лунину, когда вы встретились в сборной?
– Я ему сказал: "Что произошло?". Если честно, то хорошо, что Лунин играл, потому что я посмотрел видео и он в двух моментах выручил очень сильно. Там был другой преступник – Милитао.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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