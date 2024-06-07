Довбик: Лунин не виноват в четырех пропущенных голах от Серлота. Там был другой преступник – Милитао

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вспомнил матч Ла Лиги "Вильярреал" – "Реал" (4:4), в котором Андрей Лунин пропустил 4 гола от Александера Серлота. Покер норвежца позволил ему до последнего тура конкурировать с Артемом за трофей Пичичи.

– Что ты сказал Лунину, когда вы встретились в сборной?

– Я ему сказал: "Что произошло?". Если честно, то хорошо, что Лунин играл, потому что я посмотрел видео и он в двух моментах выручил очень сильно. Там был другой преступник – Милитао.