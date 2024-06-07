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Вице-президент Митьюлланда: Это невероятное ощущение, когда я вижу, что Довбик и Серлот – два лучших бомбардира Ла Лиги

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Довбик в минувшем сезоне Ла Лиги забил 24 гола, Серлот - 23

Вице-президент Митьюлланда: Это невероятное ощущение, когда я вижу, что Довбик и Серлот – два лучших бомбардира Ла Лиги

marca.com

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Вице-президент датского "Митьюлланда" Кристиан Бак высказался о прогрессе форварда "Жироны" Артема Довбика и нападающего "Вильярреала" Александра Сорлота, которые в свое время выступали за датскую команду.

"Когда они были с нами, Серлот делал отличную работу. Довбик был травмирован, он не говорил по-английски, не был настолько близок к другим игрокам и тренеру, потому что вы должны адаптироваться к культуре.

У меня невероятное ощущение, когда я вижу, что они – два лучших бомбардира Ла Лиги, потому что я знаю, что они оба очень хорошие парни. Когда они были здесь, у них был огромный потенциал. Мы искали и наблюдали за двумя нападающими, у которых был большой потенциал, и сейчас они оба его демонстрируют.

Довбик был сильным, быстрым, с очень хорошей левой ногой, очень хорошим завершением. У него были некоторые вещи, которые другим игрокам было очень, очень трудно тренировать, но мы увидели, что у него они уже есть.

Левая нога Серлота, его физическая сила и скорость, а также индивидуальность немного похожи на Артема", – сказал Бак.

Напомним, что Серлот играл за "Митьюлланд" в сезоне 2016/17, а Довбик выступал за датский клуб в сезоне 2017/18.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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