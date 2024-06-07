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Довбик: Я очень хорошо сыграл два матча с Барселоной и между клубами были какие-то разговоры обо мне

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СМИ писали о заинтересованности Барсы в украинце

Довбик: Я очень хорошо сыграл два матча с Барселоной и между клубами были какие-то разговоры обо мне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик рассказал о том, что "Барселона" контактировала с его клубом по поводу возможного трансфера игрока.

– Сейчас много разговоров о тебе в контексте "Барселоны", что Хави хотел тебя очень сильно. Насколько это правда? Были ли какие-нибудь контакты с Хави?

– С Хави не было, но были переговоры.

– С людьми из "Барселоны"?

– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с "Барселоной", и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.

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- Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас "Реал" или "Барселона" подходит?

– Ну, "Барселона"… Это такие команды, что здесь не думаешь. У них есть такие исполнители… Хоть и говорят, что "Барселона" уже не та, но исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовский, молодой Ямаль.

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Барселона Артем Довбик Жирона
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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