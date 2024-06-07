Довбик: Я очень хорошо сыграл два матча с Барселоной и между клубами были какие-то разговоры обо мне
СМИ писали о заинтересованности Барсы в украинце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
– Сейчас много разговоров о тебе в контексте "Барселоны", что Хави хотел тебя очень сильно. Насколько это правда? Были ли какие-нибудь контакты с Хави?
– С Хави не было, но были переговоры.
– С людьми из "Барселоны"?
– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с "Барселоной", и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.
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- Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас "Реал" или "Барселона" подходит?
– Ну, "Барселона"… Это такие команды, что здесь не думаешь. У них есть такие исполнители… Хоть и говорят, что "Барселона" уже не та, но исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовский, молодой Ямаль.
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