Лунин: У меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин оценил минувший сезон в своем исполнении, когда после травмы первого номера мадридцев Тибо Куртуа он стал первым номером команды.

"Я уверен, что действительно добавляю и увидел свой уровень на дистанции, если стабильно играть. И я еще раз убедился сам в себе и многим, думаю, показал, что со мной в составе сразу можно выигрывать. И не просто что-то, а три трофея из четырех.

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И выигрывать не просто что-то одно – мы выиграли три трофея из четырех. Я доволен. У меня есть уровень. Нужно дальше развиваться и становиться лучше, но у меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде", – сказал Лунин.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.