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Лунин: У меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде

Наши за границей
Обновлено

Андрей оценил сезон в своем исполнении

Лунин: У меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оценил минувший сезон в своем исполнении, когда после травмы первого номера мадридцев Тибо Куртуа он стал первым номером команды.

"Я уверен, что действительно добавляю и увидел свой уровень на дистанции, если стабильно играть. И я еще раз убедился сам в себе и многим, думаю, показал, что со мной в составе сразу можно выигрывать. И не просто что-то, а три трофея из четырех.

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И выигрывать не просто что-то одно – мы выиграли три трофея из четырех. Я доволен. У меня есть уровень. Нужно дальше развиваться и становиться лучше, но у меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде", – сказал Лунин.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ВЗБІРНАUA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:21
Чтобы выиграть конкуренцию у Куртуа, надо ждать 2-3 года, в его возрасте надо играть чаще, иначе можешь потерять свой уровень
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Комментарии 6
MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:21
Чтобы выиграть конкуренцию у Куртуа, надо ждать 2-3 года, в его возрасте надо играть чаще, иначе можешь потерять свой уровень
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0
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Вarcelinius
07.06.2024 в 22:23
Жена не велит опускаться ниже... И я его, честно говоря, понимаю. Жнто жистть.
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0
1
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Вarcelinius
07.06.2024 в 22:24
Это жистть.
 
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Вarcelinius
07.06.2024 в 22:26
Редация блъ, дайте возможность исправлять комменты в ответах. Зае@али блъ.
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Вarcelinius
07.06.2024 в 22:18
Вот тут прав Луня. Сейчас у тебя всё есть.
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Вarcelinius
07.06.2024 в 22:21
И вот шо главное в моём комменте, ведь всё ж правильно. А шо, не? Давайте поспорим/подебатим, господа хорощие.
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