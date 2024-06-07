Левченко: Чтобы выдержать столько хейта, сколько лили на Мудрика , нужно быть ментально стойким
Экс-игрок сборной Украины считает, что у Михаила правильная психология
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно игры Михаила Мудрика за "
"Чтобы выдержать столько хейта, сколько лили на Мудрика , нужно быть ментально стойким. У него правильная психология, а это очень важно в современном футболе. Я считаю, что Михаил найдет свою волну, как в серфинге, и приплывет к своей лучшей игре.
Будем откровенны, "Челси" вообще не играл в привлекательный футбол в этом сезоне. Мудрик попал в команду, которая находится в процессе трансформации. Если ты переходишь в такой клуб, нужно быть сильным физически и нравственно. Возможно, этот шаг был для него слишком быстрым, но имеем, что имеем. Он однозначно перерос чемпионат Украины, поэтому ему нужно было подниматься повыше. Я думаю, что следующий сезон будет ключевым для него и "Челси", а Евро – отличный повод зажечь. Желаю ему удачи, - рассказал Левченко.
Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Михаил сыграл за "Челси" 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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