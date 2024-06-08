Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
Transfermarkt обновил данные на своем сайте
Жирона
Успешный сезон "Жироны" повлиял на позиции футболистов в рамках трансферного рынка. Яркий финиш и выигрыш Пичичи увеличил стоимость Довбика на 5 млн евро – до 35 млн. Цыганков "подорожал" на 2 млн и теперь его переход оценивается в 30 млн.
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Среди действующих украинцев в Ла Лиге наибольший скачок совершил Андрей Лунин – с 16 до 25 млн. У Яремчука, учитывая показатели форварда и игровое время, все иначе.
Экс-нападающий "Динамо" потерял в цене 500 тысяч евро и теперь предполагаемое соглашение будет стоить 3,5 млн.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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