Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот

Успешный сезон "Жироны" повлиял на позиции футболистов в рамках трансферного рынка. Яркий финиш и выигрыш Пичичи увеличил стоимость Довбика на 5 млн евро – до 35 млн. Цыганков "подорожал" на 2 млн и теперь его переход оценивается в 30 млн.

Среди действующих украинцев в Ла Лиге наибольший скачок совершил Андрей Лунин – с 16 до 25 млн. У Яремчука, учитывая показатели форварда и игровое время, все иначе.

Экс-нападающий "Динамо" потерял в цене 500 тысяч евро и теперь предполагаемое соглашение будет стоить 3,5 млн.