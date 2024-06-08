Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина

"Астон Вилла" может подписать Андрея Лунина этим летом. Об этом сообщает TodoFichajes.

По имеющейся информации, Уная Эмери вчера находился в офисе мадридского "Реала" и вел переговоры о трансфере Андрея Лунина. Отмечается, что "Астон Вилла" готова купить украинца за 25 миллионов евро.

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Идея о подписании Лунина появилась тогда, когда Эмилиано Мартинес заявил, что может покинуть "Астон Виллу" этим летом.

Напомним, за этот сезон Лунин сыграл в 31 матче, в которых пропустив 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.