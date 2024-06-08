Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина
Ищут вратаря, чтобы укрепить свои позиции
AS
"Астон Вилла" может подписать Андрея Лунина этим летом. Об этом сообщает TodoFichajes.
По имеющейся информации, Уная Эмери вчера находился в офисе мадридского "Реала" и вел переговоры о трансфере Андрея Лунина. Отмечается, что "Астон Вилла" готова купить украинца за 25 миллионов евро.
Идея о подписании Лунина появилась тогда, когда Эмилиано Мартинес заявил, что может покинуть "Астон Виллу" этим летом.
Напомним, за этот сезон Лунин сыграл в 31 матче, в которых пропустив 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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Источник:TodoFichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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08.06.2024 в 10:19
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