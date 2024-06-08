  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина
В тренде

Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина

Наши за границей

Ищут вратаря, чтобы укрепить свои позиции

Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина

AS

Новина українською

"Астон Вилла" может подписать Андрея Лунина этим летом. Об этом сообщает TodoFichajes.

По имеющейся информации, Уная Эмери вчера находился в офисе мадридского "Реала" и вел переговоры о трансфере Андрея Лунина. Отмечается, что "Астон Вилла" готова купить украинца за 25 миллионов евро.

Читайте такжеЮвентус нацелился на талантливого хавбека Астон Виллы

Идея о подписании Лунина появилась тогда, когда Эмилиано Мартинес заявил, что может покинуть "Астон Виллу" этим летом.

Напомним, за этот сезон Лунин сыграл в 31 матче, в которых пропустив 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

По теме
yellow-arrow
Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
yellow-arrow
Левченко: Чтобы выдержать столько хейта, сколько лили на Мудрика , нужно быть ментально стойким
yellow-arrow
Лунин: У меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде
Астон Вилла (Бирмингем) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TodoFichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
08.06.2024 в 10:19
Нах Луніну ця АВ? В цьому році вийшли в ЛЧ , в наступному будуть за виживання вести боротьбу. Якщо вже кудись переходити з Реалу, то тільки в топ-клуб, який веде боротьбу за чемпіонство та ЛЧ ( хоча в ЛЧ із РМ та МС для інших без варіантів)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Dr. House (Поділля)
08.06.2024 в 10:19
Нах Луніну ця АВ? В цьому році вийшли в ЛЧ , в наступному будуть за виживання вести боротьбу. Якщо вже кудись переходити з Реалу, то тільки в топ-клуб, який веде боротьбу за чемпіонство та ЛЧ ( хоча в ЛЧ із РМ та МС для інших без варіантів)
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
08.06.2024 в 10:43
Лучше играть в основе такой команды которая играет в ЛЧ, чем быть дублером Куртуа в Реале и проводить несколько матчей в сезоне
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 10:49
Краще бути в основі команди, яка не просто грає в ЛЧ , а має мету боротися за титул
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости