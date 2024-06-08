С Кобелем и Зоммером. Швейцария определялась с заявкой на Евро-2024
Голкипер – сильнейшая позиция в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выбрал список из 26 футболистов, представляющих страну на Чемпионате Европы-2024.
- Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд), Ян Зоммер ("Интер"), Ивон Мвого ("Лорьян").
- Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити"), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах), Рикардо Родригес ("Торино"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Леонидас Стергиу ("Штутгарт"), Сильвен Видмер ("Вольфсбург").
- Полузащитники: Мишель Эбишер ("Болонья"), Зеки Амдуни ("Бернли"), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Ремо Фройлер ("Болонья"), Фабиан Ридер ("Ренн"), Шердан Шакири ("Чикаго"), Винсент Сьерро ("Тулуза"), Денис Закария ("Монако"), Гранит Джака ("Байер"), Стивен Цубер (АЭК), Ардон Яшари ("Люцерн").
- Нападающие: Брил Эмболо ("Монако"), Дан Ндой ("Болонья"), Ноа Окафор ("Милан"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Ренато Штеффен ("Лугано").
Das sind unsere 26 EM-Fahrer ????????— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) June 7, 2024
Nos 26 joueurs pour l'Euro
I nostri 26 giocatori per l'Europeo
???? ➡ https://t.co/hbEijFm84Y#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus #Euro2024 pic.twitter.com/GConT9v1u0
Швейцария сыграет в группе A на Евро-2024. Стартуют "нати" 15 июня поединком против Венгрии, 19 июня сыграют против Шотландии, а 23 июня встретятся с Германией.
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Источник:Наті
Опубликовал: Максим Кучер
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