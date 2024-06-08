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С Кобелем и Зоммером. Швейцария определялась с заявкой на Евро-2024

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Голкипер – сильнейшая позиция в команде

С Кобелем и Зоммером. Швейцария определялась с заявкой на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выбрал список из 26 футболистов, представляющих страну на Чемпионате Европы-2024.

  • Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд), Ян Зоммер ("Интер"), Ивон Мвого ("Лорьян").
  • Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити"), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах), Рикардо Родригес ("Торино"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Леонидас Стергиу ("Штутгарт"), Сильвен Видмер ("Вольфсбург").
  • Полузащитники: Мишель Эбишер ("Болонья"), Зеки Амдуни ("Бернли"), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Ремо Фройлер ("Болонья"), Фабиан Ридер ("Ренн"), Шердан Шакири ("Чикаго"), Винсент Сьерро ("Тулуза"), Денис Закария ("Монако"), Гранит Джака ("Байер"), Стивен Цубер (АЭК), Ардон Яшари ("Люцерн").
  • Нападающие: Брил Эмболо ("Монако"), Дан Ндой ("Болонья"), Ноа Окафор ("Милан"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Ренато Штеффен ("Лугано").
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Швейцария сыграет в группе A на Евро-2024. Стартуют "нати" 15 июня поединком против Венгрии, 19 июня сыграют против Шотландии, а 23 июня встретятся с Германией.

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Швейцария Мурат Якин Ян Зоммер Грегор Кобель
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Источник:
Наті
Опубликовал: Максим Кучер
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