Яремчук: Если они платят за меня столько денег, моя работа - достичь наилучшего уровня

Выступающий на правах аренды за "Валенсию" Роман Яремчук рассказал о том, как произошел его переход из "Бенфики" в "Брюгге" и о конфликтах за "Гент".

Что пошло не так с тренерами до Ронни Дейли?

То, что произошло в "Брюгге", это лишь моя проблема. Если они платят за меня столько денег, моя работа - достичь наилучшего уровня. Хороший игрок рассуждает так. Я мог бы сказать всякое, много оправданий, которые сделают интервью чистым.

Я могу продолжать здесь говорить что-то и сказать, что у меня был конфликт с Карлом Хуфкенсом или с Риком Де Милем (тренеры "Брюгге" в сезоне 2022/23). Но мне 28 лет, я беру на себя ответственность. Я больше не тот игрок, который давал ту пресс-конференцию в "Генте" (критика тренера "Гента" Болони осенью 2020 года)

Я уже не тот мальчик, который не знал английского, когда приехал в "Гент", и во многом был обязан Еве Мунен, психологу. Теперь я старше и умнее. Иногда это касается не только меня. Вы не можете контролировать все.

Где-то я читал, что в "Брюгге" с тобой никто не разговаривал.

Поэтому я больше не общаюсь с журналистами, потому что обо мне появляются фейковые новости. А вы знали, что в украинской прессе писали, что у меня проблемы с латиноамериканцами? В "Генте", "Брюгге". У меня нигде не было конфликтов.

Между тем я получил много критики в Бельгии. В клубе. От фанатов. Я не думаю, что люди в "Брюгге" меня действительно любят. Не так, как меня любили в "Генте".

Я не понимаю, почему они редко давали возможность играть с другим форвардом. Всем известно, что вы работаете лучше в системе с двумя нападающими, не так ли?

Они знают, за что заплатили, не так ли? В хорошо функционирующем коллективе я также могу быть единственным форвардом на острие. Но когда все становится сложно, я не Депуатр или Тиаго, которые могут держать мяч впереди.

Вы никогда не сомневались в переходе в клуб именно из-за прошлого в "Генте"?

Я также мог бы поехать в Англию и заработать больше. Но я считал, что "Брюгге" - хороший шаг, потому что я мог бы забить там двадцать голов с командой, которая играет за трофеи, и, возможно, сделать шаг вверх. Поскольку я играл в Бельгии, я был фанатом "Брюгге". Действительно и в самом деле. Спросите людей, которые меня знают.

Они будут рады услышать это, в "Генте".

Надо понимать, что "Брюгге" всегда борется за призовые места. Я играл в Бельгии четыре года и хотел выиграть титул. Желательно с "Гентом", но именно "Брюгге" каждый год играл за трофеи, участвуя в Лиге чемпионов. Конечно, ты хочешь пойти в такой большой клуб, как "Брюгге".