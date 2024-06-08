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Яремчук: Я все равно хотел бы играть за Брюгге

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Роман хочет получить второй шанс в клубе

Яремчук: Я все равно хотел бы играть за Брюгге

Nieuwsblad

Новина українською

Форвард сборной Украины предполагает, что еще не сказал своего последнего слова в чемпионате Бельгии.

"Если вы хотите, чтобы нападающий забивал голы, вы должны ему что-то дать. "Гент" дал мне это что-то, хотя в начале я играл там не лучшим образом, а в итоге это принесло им много денег.

В "Брюгге" ты мог пролежать на кровати семь дней, но если бы ты стоил, так сказать, 25 миллионов евро, ты все равно мог бы выйти в старте в воскресенье. Я боролся за свое место на тренировках, но не играл. Спросите у кого угодно. Все пошло не так с первого дня. Начинал я неплохо, забил, отдал две голевые передачи, но потом месяцами играл очень мало. 10 минут, 20, две недели на трибунах.."

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"Возвращение? Это ни в коем случае не было бы наказанием. Несмотря ни на что, я все равно хотел бы играть за "Брюгге". Я слежу за всеми матчами, до сих пор поддерживаю контакты со многими людьми.

Многое произошло, но я думаю, что последние три сезона были невероятным опытом. В некоторые дни мне было очень тяжело, но в конце концов я стал от этого сильнее", – рассказал форвард.

Роман провел в составе "Брюгге" 32 встречи (6 голов, 2 передачи).

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Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Het Belang van Limburg
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 18:16
Тримаємо Роман за тебе кулаки ! Ти хороший фоорврд та чудова людина !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 18:16
Тримаємо Роман за тебе кулаки ! Ти хороший фоорврд та чудова людина !
Ответить
0
0

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