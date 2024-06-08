Яремчук: Я все равно хотел бы играть за Брюгге

Форвард сборной Украины предполагает, что еще не сказал своего последнего слова в чемпионате Бельгии.

"Если вы хотите, чтобы нападающий забивал голы, вы должны ему что-то дать. "Гент" дал мне это что-то, хотя в начале я играл там не лучшим образом, а в итоге это принесло им много денег.

В "Брюгге" ты мог пролежать на кровати семь дней, но если бы ты стоил, так сказать, 25 миллионов евро, ты все равно мог бы выйти в старте в воскресенье. Я боролся за свое место на тренировках, но не играл. Спросите у кого угодно. Все пошло не так с первого дня. Начинал я неплохо, забил, отдал две голевые передачи, но потом месяцами играл очень мало. 10 минут, 20, две недели на трибунах.."