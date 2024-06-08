Яремчук: Я все равно хотел бы играть за Брюгге
Роман хочет получить второй шанс в клубе
Nieuwsblad
Форвард сборной Украины предполагает, что еще не сказал своего последнего слова в чемпионате Бельгии.
"Если вы хотите, чтобы нападающий забивал голы, вы должны ему что-то дать. "Гент" дал мне это что-то, хотя в начале я играл там не лучшим образом, а в итоге это принесло им много денег.
В "Брюгге" ты мог пролежать на кровати семь дней, но если бы ты стоил, так сказать, 25 миллионов евро, ты все равно мог бы выйти в старте в воскресенье. Я боролся за свое место на тренировках, но не играл. Спросите у кого угодно. Все пошло не так с первого дня. Начинал я неплохо, забил, отдал две голевые передачи, но потом месяцами играл очень мало. 10 минут, 20, две недели на трибунах.."
"Возвращение? Это ни в коем случае не было бы наказанием. Несмотря ни на что, я все равно хотел бы играть за "Брюгге". Я слежу за всеми матчами, до сих пор поддерживаю контакты со многими людьми.
Многое произошло, но я думаю, что последние три сезона были невероятным опытом. В некоторые дни мне было очень тяжело, но в конце концов я стал от этого сильнее", – рассказал форвард.
Роман провел в составе "Брюгге" 32 встречи (6 голов, 2 передачи).
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Комментарии 1