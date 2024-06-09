Кулач – после ухода из Зиры: Пока ничего не планирую, рассматриваю варианты
Провел в Азербайджане полтора года
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Украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал свое будущее после ухода из азербайджанского клуба.
“ – Недавно "Зира" объявила о завершении сотрудничества с вами. У вас уже есть какие-то планы? Куда планируете отправиться дальше? Вернуться в Украину или, возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты за рубежом?
– Пока ничего не планирую, пока рассматриваю варианты. Еще и недели не прошло с завершения сезона, хочется сперва немного отдохнуть, а потом уже думать.
– Как вы можете оценить прошлый сезон для себя лично и для команды в целом?
– Для команды это очень хороший результат. Мы вторая команда в Азербайджане, уступаем только "Карабаху", поэтому сезон для команды оказался успешным. Что касается лично меня, то, конечно, что хотелось бы лучше. Микротравмы помешали быть в форме, которую планировал. Но если оценивать в целом, то получился неплохой сезон, как для меня, так и для коллектива”, – сказал Кулач.
Владислав присоединился к "Зире" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" на правах свободного агента. Он подписал контракт на полтора сезона – соглашение завершается 30 июня этого года.
В прошлом розыгрыше чемпионата Азербайджана Кулач провел 26 матчей, отличившись двумя голами. Также один мяч он забил в четырех поединках Кубка страны.
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