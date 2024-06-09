Кулач – после ухода из Зиры: Пока ничего не планирую, рассматриваю варианты

Украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал свое будущее после ухода из азербайджанского клуба.

“ – Недавно "Зира" объявила о завершении сотрудничества с вами. У вас уже есть какие-то планы? Куда планируете отправиться дальше? Вернуться в Украину или, возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты за рубежом?

– Пока ничего не планирую, пока рассматриваю варианты. Еще и недели не прошло с завершения сезона, хочется сперва немного отдохнуть, а потом уже думать.

– Как вы можете оценить прошлый сезон для себя лично и для команды в целом?

– Для команды это очень хороший результат. Мы вторая команда в Азербайджане, уступаем только "Карабаху", поэтому сезон для команды оказался успешным. Что касается лично меня, то, конечно, что хотелось бы лучше. Микротравмы помешали быть в форме, которую планировал. Но если оценивать в целом, то получился неплохой сезон, как для меня, так и для коллектива”, – сказал Кулач.