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Кулач – после ухода из Зиры: Пока ничего не планирую, рассматриваю варианты

Наши за границей
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Провел в Азербайджане полтора года

Кулач – после ухода из Зиры: Пока ничего не планирую, рассматриваю варианты

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал свое будущее после ухода из азербайджанского клуба.

– Недавно "Зира" объявила о завершении сотрудничества с вами. У вас уже есть какие-то планы? Куда планируете отправиться дальше? Вернуться в Украину или, возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты за рубежом?

– Пока ничего не планирую, пока рассматриваю варианты. Еще и недели не прошло с завершения сезона, хочется сперва немного отдохнуть, а потом уже думать.

– Как вы можете оценить прошлый сезон для себя лично и для команды в целом?

– Для команды это очень хороший результат. Мы вторая команда в Азербайджане, уступаем только "Карабаху", поэтому сезон для команды оказался успешным. Что касается лично меня, то, конечно, что хотелось бы лучше. Микротравмы помешали быть в форме, которую планировал. Но если оценивать в целом, то получился неплохой сезон, как для меня, так и для коллектива”, – сказал Кулач.

Владислав присоединился к "Зире" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" на правах свободного агента. Он подписал контракт на полтора сезона – соглашение завершается 30 июня этого года.

В прошлом розыгрыше чемпионата Азербайджана Кулач провел 26 матчей, отличившись двумя голами. Также один мяч он забил в четырех поединках Кубка страны.

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Владислав Кулач ФК Зира
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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