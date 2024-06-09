Украинца признали лучшим вратарем польской Первой лиги

Богдан Сарнавский по итогам голосования фанатов получил статус лучшего голкипера Фортуна-лиги. Он пропустил 27 мячей в 31 поединке, а в 14 матчах оставлял ворота "сухими".

В 33-м туре Дивизиона 1 украинец совершил 6 сейвов во встрече против "Арки" (2:1), которая отставала в таблице на 3 очка. Богдан присоединился к команде в июле 2023 года, покинув "Кривбасс".

Интересно, что Сарнавский никогда в карьере не играл больше 36 матчей в одном коллективе. Именно столько поединков вратарь провел в Кривом Роге.