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Украинца признали лучшим вратарем польской Первой лиги

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Футболист помог Лехии вернуться в элиту

Украинца признали лучшим вратарем польской Первой лиги

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Богдан Сарнавский по итогам голосования фанатов получил статус лучшего голкипера Фортуна-лиги. Он пропустил 27 мячей в 31 поединке, а в 14 матчах оставлял ворота "сухими".

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В 33-м туре Дивизиона 1 украинец совершил 6 сейвов во встрече против "Арки" (2:1), которая отставала в таблице на 3 очка. Богдан присоединился к команде в июле 2023 года, покинув "Кривбасс".

Интересно, что Сарнавский никогда в карьере не играл больше 36 матчей в одном коллективе. Именно столько поединков вратарь провел в Кривом Роге.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск)
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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