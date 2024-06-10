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Бавария и несколько клубов АПЛ продолжают интересоваться Цыганковым, - Mundo Deportivo

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Жирона не очень хочет отпускать игрока по нынешней клаусуле

Бавария и несколько клубов АПЛ продолжают интересоваться Цыганковым, - Mundo Deportivo

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд европейских клубов продолжают проявлять интерес к украинскому вингеру "Жироны" Виктору Цыганкову.

По информации Mundo Deportivo, наиболее активна в этом вопросе "Бавария", также есть интерес и от некоторых неназванных клубов АПЛ.

Издание пишет о том, что клаусула игрока составляет 30 млн евро, и эта сумма является вполне реальной для европейских топ-клубов.

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В то же время, в "Жироне" не хотели бы отпускать игрока за такую сумму (тем более что 50% от трансфера уйдет "Динамо") и хотели бы продлить контракт с украинцем, в том числе и для того, чтобы повысить сумму отступных, однако сам Виктор не спешит и намерен принимать решение о своем будущем уже после Евро-2024.

Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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