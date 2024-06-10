Бавария и несколько клубов АПЛ продолжают интересоваться Цыганковым, - Mundo Deportivo
Жирона не очень хочет отпускать игрока по нынешней клаусуле
Getty Images / Global Images Ukraine
Ряд европейских клубов продолжают проявлять интерес к украинскому вингеру "Жироны" Виктору Цыганкову.
По информации Mundo Deportivo, наиболее активна в этом вопросе "
Издание пишет о том, что клаусула игрока составляет 30 млн евро, и эта сумма является вполне реальной для европейских топ-клубов.
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В то же время, в "Жироне" не хотели бы отпускать игрока за такую сумму (тем более что 50% от трансфера уйдет "Динамо") и хотели бы продлить контракт с украинцем, в том числе и для того, чтобы повысить сумму отступных, однако сам Виктор не спешит и намерен принимать решение о своем будущем уже после Евро-2024.
Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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