Бавария и несколько клубов АПЛ продолжают интересоваться Цыганковым, - Mundo Deportivo

Ряд европейских клубов продолжают проявлять интерес к украинскому вингеру "Жироны" Виктору Цыганкову.

По информации Mundo Deportivo, наиболее активна в этом вопросе " Бавария ", также есть интерес и от некоторых неназванных клубов АПЛ.

Издание пишет о том, что клаусула игрока составляет 30 млн евро, и эта сумма является вполне реальной для европейских топ-клубов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время, в "Жироне" не хотели бы отпускать игрока за такую сумму (тем более что 50% от трансфера уйдет "Динамо") и хотели бы продлить контракт с украинцем, в том числе и для того, чтобы повысить сумму отступных, однако сам Виктор не спешит и намерен принимать решение о своем будущем уже после Евро-2024.

Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.