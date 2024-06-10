Цыганык: Милан уже месяц ведет переговоры с агентами Довбика. Его одобрил Ибрагимович

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферных перспективах форварда " Жироны " Артема Довбика.

"Больше месяца представители Довбыка общаются с "Миланом". "Россонери" ищут нападающего и самое главное, что утвердительную реакцию на возможное появление Артема на "Сан-Сиро" сделал Златан Ибрагимович, который является консультантом руководства клуба по селекционной политике, в частности, по нападающих. И он дал очень хорошую характеристику Артему Довбику.

Ибрагимович был бы заинтересован в том, чтобы украинец оказался в "Милане". На данном этапе это основная опция.

Самого Довбика и его представителей интересует уровень такого клуба, как "Милан", но сейчас есть вопрос, сможет ли итальянский клуб удовлетворить аппетиты "Жироны", которая не хочет опускать цену меньше 40 миллионов евро. На сегодня это цена, которую требует "Жирона". Не менее 40 миллионов, возможно даже больше. И сейчас идут консультации, сможет ли "Милан" заплатить такую сумму за Довбика...

Также есть интерес со стороны "Наполи", но интерес "Милана" выглядит предметнее, они уже больше месяца на прямую общаются с представителями Довбика, - рассказал Цыганык.