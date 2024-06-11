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Цыганык: Цыганковым интересуется Арсенал. У Артеты в Испании хорошие скауты

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Цыганык рассказал про Цыганкова

Цыганык: Цыганковым интересуется Арсенал. У Артеты в Испании хорошие скауты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к украинскому хавбеку "Жироны" Виктору Цыганкову со стороны лондонского "Арсенала".

"Я хочу сказать, что Цыганковым интересуются некоторые клубы Английской Премьер-лиги. Действительно есть интерес от "Арсенала". Потому что там Микель Артета и у него есть хорошие скауты по Испании. Плюс еще есть интерес от других клубов АПЛ.

Но пока все ждут, что будет на Евро-2024", - рассказал Цыганык.

Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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Арсенал (Лондон) Игорь Цыганык Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 01:37
Потім "кидануть" як Зінченко.... Я б не йшов...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 01:37
Потім "кидануть" як Зінченко.... Я б не йшов...
Ответить
0
0

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