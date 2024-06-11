Цыганык: Цыганковым интересуется Арсенал. У Артеты в Испании хорошие скауты

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к украинскому хавбеку "Жироны" Виктору Цыганкову со стороны лондонского " Арсенала ".

"Я хочу сказать, что Цыганковым интересуются некоторые клубы Английской Премьер-лиги. Действительно есть интерес от "Арсенала". Потому что там Микель Артета и у него есть хорошие скауты по Испании. Плюс еще есть интерес от других клубов АПЛ.

Но пока все ждут, что будет на Евро-2024", - рассказал Цыганык.