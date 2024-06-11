Цыганык: Цыганковым интересуется Арсенал. У Артеты в Испании хорошие скауты
Цыганык рассказал про Цыганкова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к украинскому хавбеку "Жироны" Виктору Цыганкову со стороны лондонского "
"Я хочу сказать, что Цыганковым интересуются некоторые клубы Английской Премьер-лиги. Действительно есть интерес от "Арсенала". Потому что там Микель Артета и у него есть хорошие скауты по Испании. Плюс еще есть интерес от других клубов АПЛ.
Но пока все ждут, что будет на Евро-2024", - рассказал Цыганык.
Напомним, за минувший сезон 26-летный украинец сыграл за "Жирону" в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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