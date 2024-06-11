Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги .

Коснулись изменения и всех украинских футболистов, которые играют в Примере.

Самым подорожавшим украинским игроком в минувшее обновление стал голкипер "Реала" Андрей Лунин, который добавил к стоимости +9 млн евро и теперь оценивается в 25 млн евро.

Самым дорогим украинцем в чемпионате Испании остается форвард "Жироны" Артем Довбик – его ценник также вырос с 30 миллионов евро до 35.

Также в плюсе и Виктор Цыганков из "Жироны" – с 28 до 30 миллионов евро.

А вот форвард Роман Яремчук, который номинально еще играет за "Валенсию" в аренде, но летом вернется в бельгийский "Брюгге", подешевел с 4 миллионов евро до 3.5.