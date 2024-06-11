Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
А вот Роман Яремчук немного подешевел
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской
Коснулись изменения и всех украинских футболистов, которые играют в Примере.
Самым подорожавшим украинским игроком в минувшее обновление стал голкипер "Реала" Андрей Лунин, который добавил к стоимости +9 млн евро и теперь оценивается в 25 млн евро.
Самым дорогим украинцем в чемпионате Испании остается форвард "Жироны" Артем Довбик – его ценник также вырос с 30 миллионов евро до 35.
Также в плюсе и Виктор Цыганков из "Жироны" – с 28 до 30 миллионов евро.
А вот форвард Роман Яремчук, который номинально еще играет за "Валенсию" в аренде, но летом вернется в бельгийский "Брюгге", подешевел с 4 миллионов евро до 3.5.
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