  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
В тренде

Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Наши за границей
Обновлено

А вот Роман Яремчук немного подешевел

Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги.

Коснулись изменения и всех украинских футболистов, которые играют в Примере.

Самым подорожавшим украинским игроком в минувшее обновление стал голкипер "Реала" Андрей Лунин, который добавил к стоимости +9 млн евро и теперь оценивается в 25 млн евро.

Самым дорогим украинцем в чемпионате Испании остается форвард "Жироны" Артем Довбик – его ценник также вырос с 30 миллионов евро до 35.

Также в плюсе и Виктор Цыганков из "Жироны" – с 28 до 30 миллионов евро.

А вот форвард Роман Яремчук, который номинально еще играет за "Валенсию" в аренде, но летом вернется в бельгийский "Брюгге", подешевел с 4 миллионов евро до 3.5.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Цыганковым интересуется Арсенал. У Артеты в Испании хорошие скауты
yellow-arrow
Цыганык: Милан уже месяц ведет переговоры с агентами Довбика. Его одобрил Ибрагимович
yellow-arrow
Бавария и несколько клубов АПЛ продолжают интересоваться Цыганковым, - Mundo Deportivo
Роман Яремчук Реал (Мадрид) Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости