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СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате

Наши за границей

Очередной вызов для форварда

СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За последние 3,5 года Роман успел сыграть в четырех клубах и на этом список не заканчивается. После "Гента" у нападающего наступили сложные времена и отсутствие стабильности.

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В турецкой прессе сообщают, что "Трабзонспор" готов приобрести футболиста "Брюгге" за 3 млн евро. Источник отмечает, что потенциальный клуб уже хотел подписать предварительный контракт, поскольку достиг устной договоренности с игроком.

Яремчук решил не торопиться и узнать, как на развитие карьеры может повлиять Евро. Последние 9 месяцев Роман провел в аренде в "Валенсии" (4 гола, 29 встреч).

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Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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