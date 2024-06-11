СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате

За последние 3,5 года Роман успел сыграть в четырех клубах и на этом список не заканчивается. После "Гента" у нападающего наступили сложные времена и отсутствие стабильности.

В турецкой прессе сообщают, что "Трабзонспор" готов приобрести футболиста "Брюгге" за 3 млн евро. Источник отмечает, что потенциальный клуб уже хотел подписать предварительный контракт, поскольку достиг устной договоренности с игроком.

Яремчук решил не торопиться и узнать, как на развитие карьеры может повлиять Евро. Последние 9 месяцев Роман провел в аренде в "Валенсии" (4 гола, 29 встреч).