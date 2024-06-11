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СМИ: Перес не продаст Лунина в Атлетико, чтобы не усиливать конкурента. В приоритете - МЮ

Наши за границей
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Пока новый контракт не подписан, в Испании продолжают обсуждать будущее украинца

СМИ: Перес не продаст Лунина в Атлетико, чтобы не усиливать конкурента. В приоритете - МЮ

Новина українською

В Испании продолжают обсуждать будущее 25-летнего вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Так, по информации El Nacional, украинский вратарь пока еще довольно далек от подписания нового контракта со "сливочными" и не исключено, что летом украинец все-таки покинет клуб.

Также источник пишет о том, что в Испании главным претендентом на Лунина считается "Атлетико", однако "Реал" не хочет усиливать принципиального соперника, поэтому такой трансфер маловероятен.

Поэтому президент "Реала" склонен продать украинца (если с ним не будет продлен контракт) в "Манчестер Юнайтед", который считается главным английским претендентом на Андрея.

Напомним, что Лунин в минувшем сезоне провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Флорентино Перес Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андрей Лунин
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
11.06.2024 в 20:08
А так бы была ещё одна украинская команда вместо Жироны, Луня - Довбик.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
11.06.2024 в 20:08
А так бы была ещё одна украинская команда вместо Жироны, Луня - Довбик.
Ответить
0
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