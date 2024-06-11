СМИ: Перес не продаст Лунина в Атлетико, чтобы не усиливать конкурента. В приоритете - МЮ
Пока новый контракт не подписан, в Испании продолжают обсуждать будущее украинца
В Испании продолжают обсуждать будущее 25-летнего вратаря "
Так, по информации El Nacional, украинский вратарь пока еще довольно далек от подписания нового контракта со "сливочными" и не исключено, что летом украинец все-таки покинет клуб.
Также источник пишет о том, что в Испании главным претендентом на Лунина считается "Атлетико", однако "Реал" не хочет усиливать принципиального соперника, поэтому такой трансфер маловероятен.
Поэтому президент "Реала" склонен продать украинца (если с ним не будет продлен контракт) в "Манчестер Юнайтед", который считается главным английским претендентом на Андрея.
Напомним, что Лунин в минувшем сезоне провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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