Атлетико достиг принципиальной договоренности с Довбиком, - источник
Наполи остается в игре, но Атлетико - фаворит в борьбе за украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
По данным источника, "Наполи" также ведет переговоры по нападающему, но именно "Атлетико" является фаворитом в гонке за украинца.
Также отмечается, что сам Артем хочет продолжить карьеру именно в Испании.
В контракте Довбика прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.
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Источник:Patrick Berger
Опубликовал: Михаил Черныш
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