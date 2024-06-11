Атлетико достиг принципиальной договоренности с Довбиком, - источник

"Атлетико" достиг принципиальной договоренности с украинским форвардом Артемом Довбиком о переходе в мадридский клуб. Об этом пишет журналист Sky Sports Германия Патрик Бергер.

По данным источника, "Наполи" также ведет переговоры по нападающему, но именно "Атлетико" является фаворитом в гонке за украинца.

Также отмечается, что сам Артем хочет продолжить карьеру именно в Испании.

В контракте Довбика прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.