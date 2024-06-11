Лунин: 4 гола от Серлота? Это мы простимулировали Довбика, чтобы он не расслаблялся до конца сезона
Андрей доволен игрой Артема в нынешнем сезоне
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Голкипер "
– Как тебе выступление Довбика в этом сезоне?
– Меня полностью устраивает, потому что он всем набивал, кроме нас.
– Я смотрел ваш матч с "Вильярреалом". Ушел на перерыв, отвлекся, потом смотрю – 4:4.
– Когда ты уже выиграл, всегда какая-то одна игра выпадает. Тем более, ведешь в счете, уже расслаблены, а "Вильярреалу" еще нужно было, у них еще были шансы. Поэтому так оно получилось.
– Серлот поймал безумный кураж, такие удары шли один за другим.
– Он хорошую игру провел, но там также наши ошибки в обороне. Но также они могли забить еще столько же. Такая игра получилась у нас в обороне – так себе. Еще хорошо, что мы всего 4 пропустили.
– Чувствуешь ли вину в этих голах?
– Досадно пропускать 4, но если спокойно оценивать игру – мячи тяжелые. Анализ над ошибками вся команда провела, и я лично доволен тем, что у меня было еще 4-5 моментов, в которых я выручил. То есть это не так, что 4 из 4, и все.
Даже если они нереальные, 4 из 4 – это одно, а там 4 из 10 – это уже другое. Надо принимать во внимание и командную игру. В принципе, игрой ногами, на линии я доволен. Бывает такое, что залетает больше, чем ты рассчитываешь. Ничего страшного.
– После того матча Серлот на 2 мяча опережал Довбика. Артём тебе не написал: "Как так?"
– Мы его простимулировали, чтобы он не расслаблялся до конца сезона.
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