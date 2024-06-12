Лунин думает об уходе из Реала из-за отношений с Анчелотти
Кипер считает, что что тот ему не доверяет
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин еще не определился со своим будущим в клубе, сообщает Cope. Действующее соглашение 25-летнего украинца с мадридцами рассчитано до 2025 года. "Сливочные" ему предлагают контракт до 2029 года.
Отмечается, что у Лунина холодные отношения с главным тренером команды Карло Анчелотти, поскольку он считает, что тот ему не доверяет.
При этом у Андрея есть предложения от других клубов, которые он бы мог принять.
Ранее сообщалось, что на Лунина претендуют "Атлетико" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ювентус", а также "Бавария".
Напомним, что украинец в сезоне-2023/24 провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал о своей травме
- Роналду обновил рекорд среди лучших бомбардиров сборных. Отрыв от Месси увеличивается
- Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем
- Яремчук: Если они платят за меня столько денег, моя работа - достичь наилучшего уровня
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО