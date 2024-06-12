Лунин думает об уходе из Реала из-за отношений с Анчелотти

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин еще не определился со своим будущим в клубе, сообщает Cope. Действующее соглашение 25-летнего украинца с мадридцами рассчитано до 2025 года. "Сливочные" ему предлагают контракт до 2029 года.

Отмечается, что у Лунина холодные отношения с главным тренером команды Карло Анчелотти, поскольку он считает, что тот ему не доверяет.

При этом у Андрея есть предложения от других клубов, которые он бы мог принять.

Ранее сообщалось, что на Лунина претендуют "Атлетико" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ювентус", а также "Бавария".

Напомним, что украинец в сезоне-2023/24 провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.