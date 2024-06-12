Атлетико готов заплатить Жироне за Довбика 40 млн евро
Именно такая сумма отступных прописана в контракте украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" Мадрид ведет переговоры о подписании нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом утверждает известный инсайдер Николо Скира.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
"Матрасники" хотят подписать контракт с 25-летним украинцем до 2029 года.
В соглашении Довбика с "Жироной" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Согласно данным журналиста, мадридцы готовы ее заплатить.
Ранее сообщалось, что Довбик достиг устной договоренности о переходе в "Атлетико".
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24 - на счету украинца 24 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал о своей травме
- Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня
- Украинская теннисистка потеряла деньги из-за турецкого футбольного агента
- СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн