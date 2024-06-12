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Атлетико готов заплатить Жироне за Довбика 40 млн евро

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Именно такая сумма отступных прописана в контракте украинца

Атлетико готов заплатить Жироне за Довбика 40 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" Мадрид ведет переговоры о подписании нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом утверждает известный инсайдер Николо Скира.

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"Матрасники" хотят подписать контракт с 25-летним украинцем до 2029 года.

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В соглашении Довбика с "Жироной" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Согласно данным журналиста, мадридцы готовы ее заплатить.

Ранее сообщалось, что Довбик достиг устной договоренности о переходе в "Атлетико".

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24 - на счету украинца 24 гола.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
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