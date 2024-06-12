Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне
Заслуженное признание
Getty Images / Global Images Ukraine
"Жирона" огласила результаты голосования за лучшего игрока кампании-2023/24.
Признание получил украинский форвард Артем Довбик. На награду также претендовали центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио.
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Довбик в дебютном сезоне за "Жирону" провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил 24 гола и оформил 10 ассистов. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду Пичичи, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" Мадрид готов заплатить за Довбика 40 миллионов евро.
????????⚽️ ???????????????????? ????????????????????????, JUGADOR ???? DE LA TEMPORADA! ❤️???? pic.twitter.com/w66RB1R8OQ— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2024
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