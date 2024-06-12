Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне

"Жирона" огласила результаты голосования за лучшего игрока кампании-2023/24.

Признание получил украинский форвард Артем Довбик. На награду также претендовали центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио.

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Довбик в дебютном сезоне за "Жирону" провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил 24 гола и оформил 10 ассистов. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду Пичичи, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" Мадрид готов заплатить за Довбика 40 миллионов евро.