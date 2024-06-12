Украинский игрок покинет польский клуб, который понизился в классе

"Заглембе" Сосновец принял решение не продлевать контракт с украинским вингером Артемом Полярусом. Об этом сообщает Sport.ua.

Соглашение 31-летнего игрока действует до 30 июня 2024 года. Полярус провел за польский клуб 14 матчей без результативных действий.

В минувшем сезоне команду возглавлял экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, но был уволен после шести матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

По итогам сезона 2023/24 "Заглембе" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Польши и понизился в классе.