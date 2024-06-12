Украинский игрок покинет польский клуб, который понизился в классе
Украинец станет свободным агентом
Фото: ФК Заглембє
"Заглембе" Сосновец принял решение не продлевать контракт с украинским вингером Артемом Полярусом. Об этом сообщает Sport.ua.
Соглашение 31-летнего игрока действует до 30 июня 2024 года. Полярус провел за польский клуб 14 матчей без результативных действий.
В минувшем сезоне команду возглавлял экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, но был уволен после шести матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.
По итогам сезона 2023/24 "Заглембе" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Второго дивизиона Польши и понизился в классе.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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