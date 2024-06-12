Маркевич: Довбику нужно уходить из Жироны, но из Испании уезжать не надо

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич порассуждал о будущем форварда "Жироны" Артема Довбика, которого связывают с многими европейскими клубами, в том числе и с "Миланом".

"Милан"? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить из "Жироны", если его берут, но из Испании уезжать не надо.

Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то надо идти туда, это уже немного другой уровень", – заявил Маркевич.