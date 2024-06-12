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Маркевич: Довбику нужно уходить из Жироны, но из Испании уезжать не надо

Наши за границей
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Атлетико - хороший вариант

Маркевич: Довбику нужно уходить из Жироны, но из Испании уезжать не надо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич порассуждал о будущем форварда "Жироны" Артема Довбика, которого связывают с многими европейскими клубами, в том числе и с "Миланом".

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"Милан"? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить из "Жироны", если его берут, но из Испании уезжать не надо.

Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то надо идти туда, это уже немного другой уровень", – заявил Маркевич.

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Мирон Маркевич Атлетико (Мадрид) Милан Артем Довбик Жирона Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
12.06.2024 в 20:39
Цілком слушно. Не зважаючи на те, що іспанський футбол переживає не кращі часи, а італійський на підйомі, Атлетіко все ж цікавіше від Наполі.
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Комментарии 3
JudgeDredd (Киев)
12.06.2024 в 20:39
Цілком слушно. Не зважаючи на те, що іспанський футбол переживає не кращі часи, а італійський на підйомі, Атлетіко все ж цікавіше від Наполі.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.06.2024 в 19:28
Та ні, йти тільки в Реал чи Барселону)Інші команди - не рівня Довбика. Краще в Жироні в ЛЧ заграти
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Просто Квашин (Харків)
12.06.2024 в 19:44
барселоні ні за що труси футболістам купити....
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