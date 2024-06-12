Маркевич: Довбику нужно уходить из Жироны, но из Испании уезжать не надо
Атлетико - хороший вариант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич порассуждал о будущем форварда "Жироны" Артема Довбика, которого связывают с многими европейскими клубами, в том числе и с "Миланом".
"Милан"? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить из "Жироны", если его берут, но из Испании уезжать не надо.
Я его когда-то взял в "Днепр", поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет "Атлетико", то надо идти туда, это уже немного другой уровень", – заявил Маркевич.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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JudgeDredd (Киев)
12.06.2024 в 20:39
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