AS: Наполи предложил за Довбика 35 млн евро, футболист ждет активных действий от Атлетико
Вероятно, конкретика будет уже после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
На данный момент только один клуб сделал официальное предложение "Жироне" по украинскому форварду Артему Довбику.
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, этот клуб – "Наполи", который предложил за игрока 35 млн евро.
"Жирона" готова вести переговоры, отталкиваясь от этой суммы, хотя сам футболист не спешит и больше склоняется к переходу в "Атлетико", который также является претендентом на игрока.
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В то же время, "Атлетико" летом не делал официальных предложений, хотя ранее и предлагал за игрока 25 млн евро, что уже не устраивает "Жирону".
Издание пишет о том, что вероятно, все решится после Евро-2024. Форвард ждет, что "Атлетико" активно включится в переговоры и сможет предложить сумму, которая устроит "Жирону".
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