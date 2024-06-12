AS: Наполи предложил за Довбика 35 млн евро, футболист ждет активных действий от Атлетико

На данный момент только один клуб сделал официальное предложение "Жироне" по украинскому форварду Артему Довбику.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, этот клуб – "Наполи", который предложил за игрока 35 млн евро.

"Жирона" готова вести переговоры, отталкиваясь от этой суммы, хотя сам футболист не спешит и больше склоняется к переходу в "Атлетико", который также является претендентом на игрока.

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В то же время, "Атлетико" летом не делал официальных предложений, хотя ранее и предлагал за игрока 25 млн евро, что уже не устраивает "Жирону".

Издание пишет о том, что вероятно, все решится после Евро-2024. Форвард ждет, что "Атлетико" активно включится в переговоры и сможет предложить сумму, которая устроит "Жирону".