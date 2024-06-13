Цыганков: Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны
Обнажит джедайский меч на Евро
gironafc.cat
Полузащитник "
Напомним, что в конце сезона чемпионата Испании украинец отпраздновал один из голов, подняв над головой световой меч из культовой серии фильмов.
"Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны. Если это можно скомбинировать, то я, конечно, очень рад. Это мой световой меч, я его принес. Я это хотел сделать в домашних матчах с "Барселоной" и "Вильярреалом", но там забить не смог.
У меня коллекция, я фанат. Сделать что-то такое на Евро? Я думал над этим, посмотрим", — сказал Цыганков.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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