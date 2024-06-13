Цыганков: Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны

Полузащитник " Жироны " Виктор Цыганков рассказал о том, что он является фанатом вселенной "Звездные войны".

Напомним, что в конце сезона чемпионата Испании украинец отпраздновал один из голов, подняв над головой световой меч из культовой серии фильмов.

"Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны. Если это можно скомбинировать, то я, конечно, очень рад. Это мой световой меч, я его принес. Я это хотел сделать в домашних матчах с "Барселоной" и "Вильярреалом", но там забить не смог.

У меня коллекция, я фанат. Сделать что-то такое на Евро? Я думал над этим, посмотрим", — сказал Цыганков.