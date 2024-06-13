Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи
Сезон закончился 2,5 недели назад, но достижение Артёма все еще в центре внимания
Фото: gironafc.cat
Список обладателей статуса лучшего голеадора пополнился украинским футболистом. Чаще всего приз выигрывали испанцы (51), аргентинцы (15), бразильцы (6) и мексиканцы (5).
Представители девяти стран получали награду только однажды. Отметим, что 24 гола – это один из самых маленьких показателей лиги в XXI веке. Еще меньше для победы в гонке бомбардиров забил Диего Тристан в "Депортиво" Ла-Корунье (21, 2001/02) и Роберт Левандовски (23, 2022/23).
В арте Ла Лиге напоминают, что Артём стал лучшим голеадором в дебютном сезоне.
✨ Un hito al alcance de unos pocos elegidos.— LALIGA (@LaLiga) June 12, 2024
❤️???? ¡Artem Dovbyk ha sido el MÁXIMO GOLEADOR de #LALIGAEASPORTS en su temporada de debut! pic.twitter.com/KVtsVNKEr5
Популярное сейчас
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО