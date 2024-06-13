Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи

Список обладателей статуса лучшего голеадора пополнился украинским футболистом. Чаще всего приз выигрывали испанцы (51), аргентинцы (15), бразильцы (6) и мексиканцы (5).

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Представители девяти стран получали награду только однажды. Отметим, что 24 гола – это один из самых маленьких показателей лиги в XXI веке. Еще меньше для победы в гонке бомбардиров забил Диего Тристан в "Депортиво" Ла-Корунье (21, 2001/02) и Роберт Левандовски (23, 2022/23).

В арте Ла Лиге напоминают, что Артём стал лучшим голеадором в дебютном сезоне.