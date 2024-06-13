  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи
В тренде

Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи

Наши за границей

Сезон закончился 2,5 недели назад, но достижение Артёма все еще в центре внимания

Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Список обладателей статуса лучшего голеадора пополнился украинским футболистом. Чаще всего приз выигрывали испанцы (51), аргентинцы (15), бразильцы (6) и мексиканцы (5).

Читайте также: Атлетико готов заплатить Жироне за Довбика 40 млн евро

Представители девяти стран получали награду только однажды. Отметим, что 24 гола – это один из самых маленьких показателей лиги в XXI веке. Еще меньше для победы в гонке бомбардиров забил Диего Тристан в "Депортиво" Ла-Корунье (21, 2001/02) и Роберт Левандовски (23, 2022/23).

В арте Ла Лиге напоминают, что Артём стал лучшим голеадором в дебютном сезоне.

По теме
yellow-arrow
Цыганков: Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны
yellow-arrow
AS: Наполи предложил за Довбика 35 млн евро, футболист ждет активных действий от Атлетико
yellow-arrow
Маркевич: Довбику нужно уходить из Жироны, но из Испании уезжать не надо
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LALIGA
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости