УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер

Федерации Украины и Армении будут бороться за 16-летнего Артема Мурадяна. На родине подросток играл в системе ФК "Одесса", "Черноморца" и столичного "Динамо".

В Германии с осени 2022 года выступал за "Байер" U15 (Юрдинген) и в течение сезона забил более 20 мячей. Эта результативность вызвала интерес Гладбаха и сейчас хавбек представляет юношескую команду "Боруссии".

Украинская сторона планирует сделать Артема игроком сборной U17. Пока неизвестно, какой выбор сделают родители Мурадяна и за какую страну он захочет играть в соревнованиях.