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УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер

Наши за границей

Еще один перспективный футболист стремительно прогрессирует в Европе

УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер

Фото - Sportball24

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Федерации Украины и Армении будут бороться за 16-летнего Артема Мурадяна. На родине подросток играл в системе ФК "Одесса", "Черноморца" и столичного "Динамо".

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В Германии с осени 2022 года выступал за "Байер" U15 (Юрдинген) и в течение сезона забил более 20 мячей. Эта результативность вызвала интерес Гладбаха и сейчас хавбек представляет юношескую команду "Боруссии".

Украинская сторона планирует сделать Артема игроком сборной U17. Пока неизвестно, какой выбор сделают родители Мурадяна и за какую страну он захочет играть в соревнованиях.

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Источник:
Legioners.ua, агенція TrueSports
Опубликовал: Александр Симченко
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