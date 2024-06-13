УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
Еще один перспективный футболист стремительно прогрессирует в Европе
Фото - Sportball24
Федерации Украины и Армении будут бороться за 16-летнего Артема Мурадяна. На родине подросток играл в системе ФК "Одесса", "Черноморца" и столичного "Динамо".
В Германии с осени 2022 года выступал за "Байер" U15 (Юрдинген) и в течение сезона забил более 20 мячей. Эта результативность вызвала интерес Гладбаха и сейчас хавбек представляет юношескую команду "Боруссии".
Украинская сторона планирует сделать Артема игроком сборной U17. Пока неизвестно, какой выбор сделают родители Мурадяна и за какую страну он захочет играть в соревнованиях.
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Источник:Legioners.ua, агенція TrueSports
Опубликовал: Александр Симченко
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