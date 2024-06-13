Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб.

Как сообщает TBR Football, не так давно лондонский клуб заявил 28-летнему украинцу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, и что летом он будет выставлен на трансфер.

Такая же информация была доведена еще до одного левого защитника – Кирана Тирни, который прошлый сезон провел в аренде в "Вильярреале".

По данным издания, Микель Артета в следующем сезоне основным левым защитником видит Якуба Кивиора, и поэтому клуб принял решение расстаться с Зинченко и Тирни.

Напомним, что в минувшем сезоне Александр Зинченко провел 35 матчей за "Арсенал", отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.