Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ
Как и Киран Тирни
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Как сообщает TBR Football, не так давно лондонский клуб заявил 28-летнему украинцу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, и что летом он будет выставлен на трансфер.
Такая же информация была доведена еще до одного левого защитника – Кирана Тирни, который прошлый сезон провел в аренде в "Вильярреале".
По данным издания, Микель Артета в следующем сезоне основным левым защитником видит Якуба Кивиора, и поэтому клуб принял решение расстаться с Зинченко и Тирни.
Напомним, что в минувшем сезоне Александр Зинченко провел 35 матчей за "Арсенал", отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Германия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Клуб Второй лиги Украины продолжит выступления в другом дивизионе. Планируется объединение двух команд
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Комментарии 2