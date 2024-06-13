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Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ

Наши за границей
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Как и Киран Тирни

Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб.

Как сообщает TBR Football, не так давно лондонский клуб заявил 28-летнему украинцу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, и что летом он будет выставлен на трансфер.

Такая же информация была доведена еще до одного левого защитника – Кирана Тирни, который прошлый сезон провел в аренде в "Вильярреале".

По данным издания, Микель Артета в следующем сезоне основным левым защитником видит Якуба Кивиора, и поэтому клуб принял решение расстаться с Зинченко и Тирни.

Напомним, что в минувшем сезоне Александр Зинченко провел 35 матчей за "Арсенал", отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Киран Тирни
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2024 в 19:58
Выставить то выставят. А купит то кто?
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1
1
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
13.06.2024 в 19:58
Выставить то выставят. А купит то кто?
Ответить
1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.06.2024 в 19:50
Туфта)
Ответить
1
1

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