Реал начал мониторить рынок вратарей, на случай, если Лунин решит уйти
Мадридский клуб заинтересовался голкипером Эспаньола Джоаном Гарсией
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Как сообщает AS, мадридский клуб начал мониторить рынок вратарей, если украинец Андрей Лунин все-таки примет решение не продлевать контракт и уйти этим летом.
Поэтому мадридцы уже держат в уме вариант с Гарсией, который мог бы стать вторым номером после Тибо Куртуа.
Также отмечается, что Джоаном интересуется не только "Реал", но и представители АПЛ. Контракт испанца с "Эспаньолом" рассчитан до июня 2028 года. Если "Эспаньол", который минувший сезон провел в Сегунде, выйдет в Ла Лигу через плей-офф, то в контракте 23-летнего испанца активируется клаусула в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Гарсия пропустил 9 голов в 18 поединках и 10 раз сохранил ворота сухими.
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