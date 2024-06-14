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Реал начал мониторить рынок вратарей, на случай, если Лунин решит уйти

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Мадридский клуб заинтересовался голкипером Эспаньола Джоаном Гарсией

Реал начал мониторить рынок вратарей, на случай, если Лунин решит уйти

Getty Images

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"Реал" проявляет интерес к 23-летнему испанскому голкиперу "Эспаньола" Джоану Гарсии.

Как сообщает AS, мадридский клуб начал мониторить рынок вратарей, если украинец Андрей Лунин все-таки примет решение не продлевать контракт и уйти этим летом.

Поэтому мадридцы уже держат в уме вариант с Гарсией, который мог бы стать вторым номером после Тибо Куртуа.

Также отмечается, что Джоаном интересуется не только "Реал", но и представители АПЛ. Контракт испанца с "Эспаньолом" рассчитан до июня 2028 года. Если "Эспаньол", который минувший сезон провел в Сегунде, выйдет в Ла Лигу через плей-офф, то в контракте 23-летнего испанца активируется клаусула в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия пропустил 9 голов в 18 поединках и 10 раз сохранил ворота сухими.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эспаньол (Барселона)
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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