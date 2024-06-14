Реал начал мониторить рынок вратарей, на случай, если Лунин решит уйти

"Реал " проявляет интерес к 23-летнему испанскому голкиперу "Эспаньола" Джоану Гарсии.

Как сообщает AS, мадридский клуб начал мониторить рынок вратарей, если украинец Андрей Лунин все-таки примет решение не продлевать контракт и уйти этим летом.

Поэтому мадридцы уже держат в уме вариант с Гарсией, который мог бы стать вторым номером после Тибо Куртуа.

Также отмечается, что Джоаном интересуется не только "Реал", но и представители АПЛ. Контракт испанца с "Эспаньолом" рассчитан до июня 2028 года. Если "Эспаньол", который минувший сезон провел в Сегунде, выйдет в Ла Лигу через плей-офф, то в контракте 23-летнего испанца активируется клаусула в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия пропустил 9 голов в 18 поединках и 10 раз сохранил ворота сухими.