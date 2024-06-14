15-летний украинец будет играть в юношеской команде чемпиона Германии
Юный талант попытается проявить себя в структуре Леверкузена
Фото - Rheinische Post
Источник сообщает, что вингер Андрей Гамзик подписал контракт до 2028 года и будет представлять "Байер" U17. Прошлый сезон футболист провел в "Фортуне" U15 (Дюссельдорф).
В предыдущей кампании украинец много времени пропустил из-за травмы. Но ему удалось убедить скаутов чемпиона Германии своей игрой в 12 матчах первого круга. Гамзик забил 7 голов и трижды ассистировал партнерам по команде.
Андрей – воспитанник "Металлиста 1925". В 2022 году он вместе с коллективом U14 выиграл турнир Novesia Cup, в котором побеждали сверстников из обеих "Боруссий", "Фортуны" и "Кельна".
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Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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