  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. 15-летний украинец будет играть в юношеской команде чемпиона Германии
В тренде

15-летний украинец будет играть в юношеской команде чемпиона Германии

Наши за границей

Юный талант попытается проявить себя в структуре Леверкузена

15-летний украинец будет играть в юношеской команде чемпиона Германии

Фото - Rheinische Post

Новина українською

Источник сообщает, что вингер Андрей Гамзик подписал контракт до 2028 года и будет представлять "Байер" U17. Прошлый сезон футболист провел в "Фортуне" U15 (Дюссельдорф).

Читайте также: Футболистом Динамо U19 интересуются итальянские и испанские клубы

В предыдущей кампании украинец много времени пропустил из-за травмы. Но ему удалось убедить скаутов чемпиона Германии своей игрой в 12 матчах первого круга. Гамзик забил 7 голов и трижды ассистировал партнерам по команде.

Андрей – воспитанник "Металлиста 1925". В 2022 году он вместе с коллективом U14 выиграл турнир Novesia Cup, в котором побеждали сверстников из обеих "Боруссий", "Фортуны" и "Кельна".

По теме
yellow-arrow
Реал начал мониторить рынок вратарей, на случай, если Лунин решит уйти
yellow-arrow
Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ
yellow-arrow
УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
Фортуна (Дюссельдорф) Байер (Леверкузен) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости