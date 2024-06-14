  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать
В тренде

Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать

Наши за границей
Обновлено

Легенда английского футбола высказался про украинского вингера Челси

Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда английского футбола, экс-форвард "Саутгемптона", "Блэкберна", "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер, высказался о Михаиле Мудрике в "Челси", за которого лондонцы заплатили 70 млн евро.

"В Мудрике что-то есть. Ему было очень трудно в "Челси". Но я смотрю на него и вижу, что в нем что-то есть, но ему нужно много работать", – отметил Ширер.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Мудрик сыграл 31 матч в рамках АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом
yellow-arrow
Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика
yellow-arrow
Довбик рассказал историю, как Бущан в сборной Украины зарядил его бутсы на трофей Пичичи
Алан Ширер Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Metro
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости