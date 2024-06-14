Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать

Легенда английского футбола, экс-форвард "Саутгемптона", "Блэкберна", "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер, высказался о Михаиле Мудрике в " Челси ", за которого лондонцы заплатили 70 млн евро.

"В Мудрике что-то есть. Ему было очень трудно в "Челси". Но я смотрю на него и вижу, что в нем что-то есть, но ему нужно много работать", – отметил Ширер.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Мудрик сыграл 31 матч в рамках АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.