Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать
Легенда английского футбола высказался про украинского вингера Челси
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Легенда английского футбола, экс-форвард "Саутгемптона", "Блэкберна", "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер, высказался о Михаиле Мудрике в "
"В Мудрике что-то есть. Ему было очень трудно в "Челси". Но я смотрю на него и вижу, что в нем что-то есть, но ему нужно много работать", – отметил Ширер.
Напомним, что в сезоне-2023/24 Мудрик сыграл 31 матч в рамках АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Metro
Опубликовал: Михаил Черныш
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