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Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика

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Обсуждался потенциальный трансфер украинца

Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

"Наполи" продолжает работать над трансфером 26-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

Как сообщает Corriere dello Sport, сегодня, 14 июня, спортивный директор "Наполи" Джованни Манна провел встречу с агентом игрока.

Встреча проходила в Милане, и на ней обсуждался возможный трансфер украинца.

Также источник пишет, что "Жирона" будет готова отпустить украинца, если торги начнутся от 40 млн евро. Это не клаусула, прописанная в контракте, а "джентельменское соглашение" между игроком и клубом, которое должно устроить обе стороны.

Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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