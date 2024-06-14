Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика
Обсуждался потенциальный трансфер украинца
Фото Дана Балашова - УАФ
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Как сообщает Corriere dello Sport, сегодня, 14 июня, спортивный директор "Наполи" Джованни Манна провел встречу с агентом игрока.
Встреча проходила в Милане, и на ней обсуждался возможный трансфер украинца.
Также источник пишет, что "Жирона" будет готова отпустить украинца, если торги начнутся от 40 млн евро. Это не клаусула, прописанная в контракте, а "джентельменское соглашение" между игроком и клубом, которое должно устроить обе стороны.
Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
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