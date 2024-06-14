  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом
В тренде

Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом

Наши за границей
Обновлено

Борьба за украинца обостряется

Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом

Фото: ФК Жирона

Новина українською

"Атлетико" Мадрид ведет переговоры о подписании нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом утверждает известный инсайдер Николо Скира.

По данным инсайдера, клаусула украинца в "Жироне" составляет 40 млн евро.

Также источник пишет о том, что в трансфере украинца заинтересованы два итальянских клуба – "Наполи" и "Милан", которые в последнее время контактировали с агентом игрока относительно условий возможного трансфера.

Напомним, что недавно итальянское издание Corriere dello Sport написало о том, что спортивный директор "Наполи" Джованни Манна провел в Милане встречу с агентом украинского игрока.

Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать
yellow-arrow
Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика
yellow-arrow
Довбик рассказал историю, как Бущан в сборной Украины зарядил его бутсы на трофей Пичичи
Атлетико (Мадрид) Наполи Милан Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости