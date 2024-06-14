Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом

"Атлетико" Мадрид ведет переговоры о подписании нападающего " Жироны " Артема Довбика. Об этом утверждает известный инсайдер Николо Скира.

По данным инсайдера, клаусула украинца в "Жироне" составляет 40 млн евро.

Также источник пишет о том, что в трансфере украинца заинтересованы два итальянских клуба – "Наполи" и "Милан", которые в последнее время контактировали с агентом игрока относительно условий возможного трансфера.

Напомним, что недавно итальянское издание Corriere dello Sport написало о том, что спортивный директор "Наполи" Джованни Манна провел в Милане встречу с агентом украинского игрока .

Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.