Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом
Борьба за украинца обостряется
Фото: ФК Жирона
"Атлетико" Мадрид ведет переговоры о подписании нападающего "
По данным инсайдера, клаусула украинца в "Жироне" составляет 40 млн евро.
Также источник пишет о том, что в трансфере украинца заинтересованы два итальянских клуба – "Наполи" и "Милан", которые в последнее время контактировали с агентом игрока относительно условий возможного трансфера.
Напомним, что недавно итальянское издание Corriere dello Sport написало о том, что спортивный директор "Наполи" Джованни Манна
Напомним, что в сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
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