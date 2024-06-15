Байер подписал очередного украинского юниора

Академия леверкузенского " Байера " пополнилась очередным украинским футболистом.

Немецкий клуб подписал контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.

Максим начинал карьеру в киевском "Локомотиве", после чего был в академии "Динамо". Последней командой Гололобова была "Виктория" из Кельна.

Напомним, за молодежные команды "Байера" уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.