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Байер подписал очередного украинского юниора

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15-летний Максим Гололобов подписал контракт с немецким клубом

Байер подписал очередного украинского юниора

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Академия леверкузенского "Байера" пополнилась очередным украинским футболистом.

Немецкий клуб подписал контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.

Максим начинал карьеру в киевском "Локомотиве", после чего был в академии "Динамо". Последней командой Гололобова была "Виктория" из Кельна.

Напомним, за молодежные команды "Байера" уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.

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