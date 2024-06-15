Байер подписал очередного украинского юниора
15-летний Максим Гололобов подписал контракт с немецким клубом
фото из соцсетей
Академия леверкузенского "
Немецкий клуб подписал контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.
Максим начинал карьеру в киевском "Локомотиве", после чего был в академии "Динамо". Последней командой Гололобова была "Виктория" из Кельна.
Напомним, за молодежные команды "Байера" уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.
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