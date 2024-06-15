Украинцы в MLS: трансферная стоимость Кривцова уменьшилась, Чеберко – подорожал
В американской лиге выступает два наших соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Интер Майами" Сергей Кривцов потерял в цене 300 тысяч евро. Теперь потенциальный переход игрока будет оцениваться в 1,5 млн. Евгений Чеберко из "Коламбуса Крю" прибавил в трансферной стоимости 200 тысяч (1,2 млн).
Экс-защитник "Шахтера" выступает в "Интере" с января 2023 года (51 матч, 9 желтых карточек). Весь апрель Сергей пропустил из-за травмы.
Чеберко присоединился к "Коламбусу" прошлым летом. Американский коллектив заплатил хорватскому "Осиеку" 1 млн за трансфер Евгения. Украинец отыграл за это время 29 матчей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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