Команда Чеберко одержала волевую победу в матче MLS. Украинец вышел на поле в старте

В рамках регулярного чемпионата MLS “Нью-Йорк Сити” на своем поле принимал “Коламбус Крю”.

Счет открыли хозяева в конце первого тайма. Тогда они играли уже в меньшинстве. Но в период с 48 по 65 минуту "Коламбус" отличился тремя голами. "Нью-Йорк Сити" ответил одним взятием ворот на 86 минуте.

В стартовом составе гостей вышел украинец Евгений Чеберко. Он провел на поле 71 минуту. Это 11 матч в текущем сезоне MLS для украинца. Также он провел пятый поединок подряд в стартовом составе своей команды.

"Коламбус Крю" находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В прошедшем сезоне эта команда стала чемпионом MLS.