Журналист: Английский клуб запросил информацию о Довбике
Артемом заинтересовались в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский спортивный журналист Руди Галетти утверждает, что на форварда "Жироны" появился еще один претендент. Это лондонский "Арсенал". Инсайдер сообщил, что "канониры" запросили информацию об игроке сборной Украины.
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Отмечается, что экс-нападающий "Днепра-1" попал в список "гуннеров" на возможное усиление. Журналист подчеркивает, что "Наполи" уже приблизился к окружению бомбардира каталонцев. Также за форварда борется "Атлетико".
Не так давно "Милан" начал активно интересоваться Довбиком. Выступления на Евро могут скорректировать вектор развития карьеры.
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meffi (Захід)
15.06.2024 в 23:52
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