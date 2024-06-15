Журналист: Английский клуб запросил информацию о Довбике

Итальянский спортивный журналист Руди Галетти утверждает, что на форварда "Жироны" появился еще один претендент. Это лондонский "Арсенал". Инсайдер сообщил, что "канониры" запросили информацию об игроке сборной Украины.

Отмечается, что экс-нападающий "Днепра-1" попал в список "гуннеров" на возможное усиление. Журналист подчеркивает, что "Наполи" уже приблизился к окружению бомбардира каталонцев. Также за форварда борется "Атлетико".

Не так давно "Милан" начал активно интересоваться Довбиком. Выступления на Евро могут скорректировать вектор развития карьеры.