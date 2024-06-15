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Журналист: Английский клуб запросил информацию о Довбике

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Артемом заинтересовались в АПЛ

Журналист: Английский клуб запросил информацию о Довбике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский спортивный журналист Руди Галетти утверждает, что на форварда "Жироны" появился еще один претендент. Это лондонский "Арсенал". Инсайдер сообщил, что "канониры" запросили информацию об игроке сборной Украины.

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Отмечается, что экс-нападающий "Днепра-1" попал в список "гуннеров" на возможное усиление. Журналист подчеркивает, что "Наполи" уже приблизился к окружению бомбардира каталонцев. Также за форварда борется "Атлетико".

Не так давно "Милан" начал активно интересоваться Довбиком. Выступления на Евро могут скорректировать вектор развития карьеры.

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Арсенал (Лондон) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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meffi (Захід)
15.06.2024 в 23:52
Куди він її запросив? На каву? Подивіться у словнику значення слів "запросити" і "запитати" (зробити запит).
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Комментарии 1
avatar
meffi (Захід)
15.06.2024 в 23:52
Куди він її запросив? На каву? Подивіться у словнику значення слів "запросити" і "запитати" (зробити запит).
Ответить
0
0

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