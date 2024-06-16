Конте хочет подписать Довбика в Наполи

Новый тренер "Наполи" Антонио Конте проявляет интерес к украинскому нападающему Артему Довбику.

По информации источника, Антонио Конте нравятся игровые качества Довбика и он хочет подписать его этим летом. Кроме игрока "Жироны" Конте заинтересован в приобретении бельгийца Ромелу Лукаку. Отмечается, Конте считает, что наличие Лукаку и Довбика поможет "Наполи" в следующем сезоне.

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Напомним, Довбик за прошлый сезон провел 39 поединков во всех официальных турнирах, в которых забил 24 гола и отдал десять результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.