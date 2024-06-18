Украинец перебрался в Викторию (Кёльн). У него 39 баллов по системе гол+пас в 41 матче

Один из лидеров "Бонна" Демьян Вырыч провел фантастический сезон. На счету 15-летнего юноши 22 гола и 17 результативных передач в 41 поединке. Подобное выступление не могло оставить равнодушными другие клубы.

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Наиболее активными оказались представители "Виктории" (Кёльн). Источник сообщает, что вингер уже в ближайшее время будет выступать в составе команды U16.

"Красно-черные" играют в Третьей немецкой лиге. В прошлом розыгрыше основной коллектив финишировал в таблице 13-м.