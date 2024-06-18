  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец перебрался в Викторию (Кёльн). У него 39 баллов по системе гол+пас в 41 матче
В тренде

Украинец перебрался в Викторию (Кёльн). У него 39 баллов по системе гол+пас в 41 матче

Наши за границей

Очередной перспективный бомбардир развивает карьеру в Германии

Украинец перебрался в Викторию (Кёльн). У него 39 баллов по системе гол+пас в 41 матче

Фото - Obis concept

Новина українською

Один из лидеров "Бонна" Демьян Вырыч провел фантастический сезон. На счету 15-летнего юноши 22 гола и 17 результативных передач в 41 поединке. Подобное выступление не могло оставить равнодушными другие клубы.

Читайте также: Байер подписал очередного украинского юниора

Наиболее активными оказались представители "Виктории" (Кёльн). Источник сообщает, что вингер уже в ближайшее время будет выступать в составе команды U16.

"Красно-черные" играют в Третьей немецкой лиге. В прошлом розыгрыше основной коллектив финишировал в таблице 13-м.

По теме
yellow-arrow
Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика
yellow-arrow
"Поедем куда надо". Жена Лунина - о возможном уходе супруга из Реала
yellow-arrow
Бельцы, Мидтьюлланн, Сеннерйюск: Артем Довбик прорывался наверх крайне неочевидными путями
Виктория (Кёльн)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости