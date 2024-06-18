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The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу

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Будущее украинца в мадридском клубе все еще неясно

The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу

AS

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин пока что не договорился о новом контракте с мадридским клубом.

Как сообщает The Athletic, вопрос пока что поставлен на паузу.

Украинец не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.

Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая "вызывает беспокойство".

Напомним, что Андрей в минувшем сезоне в свете травм Куртуа отвоевал свое место в воротах у Кепы, однако после возвращения Тибо Андрей снова очутился на скамейке запасных.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Консул (Звягель )
18.06.2024 в 21:28
Ну ось і все.
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
18.06.2024 в 21:28
Ну ось і все.
Ответить
0
0

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