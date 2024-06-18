The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин пока что не договорился о новом контракте с мадридским клубом.

Как сообщает The Athletic, вопрос пока что поставлен на паузу.

Украинец не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.

Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая "вызывает беспокойство".

Напомним, что Андрей в минувшем сезоне в свете травм Куртуа отвоевал свое место в воротах у Кепы, однако после возвращения Тибо Андрей снова очутился на скамейке запасных.