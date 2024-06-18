The Athletic: Вопрос с новым контрактом Лунина поставлен на паузу
Будущее украинца в мадридском клубе все еще неясно
AS
Украинский голкипер "
Как сообщает The Athletic, вопрос пока что поставлен на паузу.
Украинец не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.
Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая "вызывает беспокойство".
Напомним, что Андрей в минувшем сезоне в свете травм Куртуа отвоевал свое место в воротах у Кепы, однако после возвращения Тибо Андрей снова очутился на скамейке запасных.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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Консул (Звягель )
18.06.2024 в 21:28
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