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Спортдир Атлетико Минейро: Педриньо намерен вернуться в Шахтер, хоть он и счастлив у нас

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Бразилец продлил контракт с Шахтером

Спортдир Атлетико Минейро: Педриньо намерен вернуться в Шахтер, хоть он и счастлив у нас

Фото: Александр Приходько

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Спортивный директор "Атлетико Минейро" Виктор Баги рассказал, как обстоят дела с возвращением 26-летнего хавбека Педриньо в "Шахтер", который последние сезоны провел в аренде в бразильском клубе.

"Педриньо нам очень нравится, его игра очень нравится и главному тренеру Габриэлю Милито, мы знаем, какой потенциал у этого игрока.

У Педриньо заканчивается арендный контракт, по которому "Атлетико" уже заплатил за две аренды, сделал крупную инвестицию, чтобы мы могли рассчитывать на него здесь. Он продлил контракт с "Шахтером", намерен вернуться, но он счастлив здесь, у нас.

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Недавно у него родился второй сын, ему нравится клуб, команда, повседневная жизнь. Возможно, единственной возможностью для него остаться здесь будет продление аренды, но без выкупа контракта. Конечно, это маловероятно, но мы можем попробовать.

Учитывая продление контракта и намерение "Шахтера" его вернуть, это действительно не невозможное, но маловероятное развитие событий", – заявил функционер.

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Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
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Источник:
A Radio de Minas
Опубликовал: Михаил Черныш
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