Спортдир Атлетико Минейро: Педриньо намерен вернуться в Шахтер, хоть он и счастлив у нас
Бразилец продлил контракт с Шахтером
Фото: Александр Приходько
Спортивный директор "Атлетико Минейро" Виктор Баги рассказал, как обстоят дела с возвращением 26-летнего хавбека Педриньо в "
"Педриньо нам очень нравится, его игра очень нравится и главному тренеру Габриэлю Милито, мы знаем, какой потенциал у этого игрока.
У Педриньо заканчивается арендный контракт, по которому "Атлетико" уже заплатил за две аренды, сделал крупную инвестицию, чтобы мы могли рассчитывать на него здесь. Он продлил контракт с "Шахтером", намерен вернуться, но он счастлив здесь, у нас.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Недавно у него родился второй сын, ему нравится клуб, команда, повседневная жизнь. Возможно, единственной возможностью для него остаться здесь будет продление аренды, но без выкупа контракта. Конечно, это маловероятно, но мы можем попробовать.
Учитывая продление контракта и намерение "Шахтера" его вернуть, это действительно не невозможное, но маловероятное развитие событий", – заявил функционер.
Популярное сейчас
- Сабо: Лунин считает себя великим вратарем? Цыганков – вообще ужас, Мудрик – тоже ноль
- Турция – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Источник: Арсенал готов расстаться с 50 миллионами евро ради трансфера Довбика
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО