Спортдир Атлетико Минейро: Педриньо намерен вернуться в Шахтер, хоть он и счастлив у нас

Спортивный директор "Атлетико Минейро" Виктор Баги рассказал, как обстоят дела с возвращением 26-летнего хавбека Педриньо в " Шахтер ", который последние сезоны провел в аренде в бразильском клубе.

"Педриньо нам очень нравится, его игра очень нравится и главному тренеру Габриэлю Милито, мы знаем, какой потенциал у этого игрока.

У Педриньо заканчивается арендный контракт, по которому "Атлетико" уже заплатил за две аренды, сделал крупную инвестицию, чтобы мы могли рассчитывать на него здесь. Он продлил контракт с "Шахтером", намерен вернуться, но он счастлив здесь, у нас.