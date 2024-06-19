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Довбик отказал ведущим клубам Серии А. У форварда другие планы

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Артём не хочет менять страну

Довбик отказал ведущим клубам Серии А. У форварда другие планы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артём Довбик отказал итальянским грандам. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Вероятно, речь идёт о "Милане" и "Наполи". Именно эти клубы проявляли наибольший интерес к кандидатуре украинца в Серии А.

Отмечается, что причиной отказа стало желание Довбика продолжить карьеру в чемпионате Испании. Наиболее всего форварда привлекает вариант с переходом в "Атлетико". Впрочем, для осуществления трансфера мадридскому клубу надо избавиться от 1-2 нападающих.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, отличившись 24 забитыми мячами в 36 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Серия А Наполи Ла Лига Милан Артем Довбик Жирона трансфер
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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