Довбик отказал ведущим клубам Серии А. У форварда другие планы
Артём не хочет менять страну
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Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артём Довбик отказал итальянским грандам. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Вероятно, речь идёт о "Милане" и "Наполи". Именно эти клубы проявляли наибольший интерес к кандидатуре украинца в Серии А.
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Отмечается, что причиной отказа стало желание Довбика продолжить карьеру в чемпионате Испании. Наиболее всего форварда привлекает вариант с переходом в "Атлетико". Впрочем, для осуществления трансфера мадридскому клубу надо избавиться от 1-2 нападающих.
Напомним, что по итогам предыдущего сезона Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, отличившись 24 забитыми мячами в 36 матчах.
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