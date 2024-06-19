Довбик отказал ведущим клубам Серии А. У форварда другие планы

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артём Довбик отказал итальянским грандам. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Вероятно, речь идёт о "Милане" и "Наполи". Именно эти клубы проявляли наибольший интерес к кандидатуре украинца в Серии А.

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Отмечается, что причиной отказа стало желание Довбика продолжить карьеру в чемпионате Испании. Наиболее всего форварда привлекает вариант с переходом в "Атлетико". Впрочем, для осуществления трансфера мадридскому клубу надо избавиться от 1-2 нападающих.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, отличившись 24 забитыми мячами в 36 матчах.