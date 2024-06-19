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Реал рассматривает вариант с продлением аренды Кепы в случае ухода Лунина

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Вопрос с контрактом Лунина подвис в воздухе

Реал рассматривает вариант с продлением аренды Кепы в случае ухода Лунина

Goal

Новина українською

Вопрос будущего украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в мадридском клубе на данный момент остается открытым.

Как сообщает Relevo, не смотря на то, что стороны ранее достигли устных договоренностей о новом контракте украинца до 2029 года, сам контракт до сих пор не подписан.

На фоне того, что Лунин все-таки захочет уйти из "Реала", в Мадриде начали рассматривать продление аренды Кепы Аррисабалаги из "Челси" еще на сезон.

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Клуб ценит испанца за его профессионализм, принятие своей роли второго вратаря и поведение, например, в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда он активно общался с Луниным перед серией пенальти против "Манчестер Сити".

Поэтому в "Реале" считают, что было бы разумнее и проще продлить аренду Кепы, чем искать нового вратаря, которому потребуется время на адаптацию.

Напомним, что после того, как Тибо Куртуа получил травму, на старте прошлого сезона именно Кепа был первым вратарем мадридцев, однако со временем Лунин вытеснил испанца из основы.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Михаил Черныш
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